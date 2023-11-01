"Дніпро-1" піднявся в топ-3 УПЛ після впевненої перемоги над "Рухом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур (перенесений матч)

"Рух" – "Дніпро-1" – 0:2

Голи: Філіппов, 16, Піхальонок, 26

У дебюті зустрічі активнішими були львів'яни. До 10-ї хвилини підопічні Віталія Пономарьова встигли змарнувати три (!) нагоди відкрити рахунок. Зокрема, Климчук із лінії штрафного відправив м'яч поруч із дев'яткою. Натомість Руніч із вигідних позицій двічі пробив повз ворота.

Зате "спортклубівці" забили фактично з першого ж моменту. Філіппов утік із центра поля, дочекався Гуцуляка та віддав партнеру під удар. Із пострілом останнього голкіпер "Руха" впорався, але на добиванні першим опинився Філіппов – 0:1.

Поки господарі приходили до тями, "Дніпро-1" організував і другий гол. За якихось десять хвилин Герета був змушений вдруге виймати м'яч із сітки власних воріт. Цього разу Філіппов таки став асистентом, а Піхальонок метрів із 15-ти поклав м'яч у дальній нижній кут.

Оговталися львів'яни вже після перерви. Спершу вони вибігли в атаку 3 в 2, але випад "Руха" зупинив Сваток. Згодом Сапуга пробив із лінії штрафного після перехоплення – поруч зі стійкою. Нарешті Слюбик пострілом зі стандарту на дистанції змусив попрацювати Кінарейкіна.

Та час ішов, а м'яч вперто оминав ворота "Дніпра-1". Поступово запал львівської команди згас. Не форсували події і хлопці Юрія Максимова. Зрештою, цифри на табло більше не змінилися, тож п'ятимачева серія "Руха" без поразок завершилася.

Натомість "спортклубівці" після шостої перемоги з моменту призначення Максимова (8 поєдинків) піднялися в першу трійку команд УПЛ. "Дніпро-1" набрав 24 очки та поступається лише "Поліссю" (25 пунктів) і "Кривбасу" (26). У наступному турі дніпровці зустрінуться з "Олександрією".