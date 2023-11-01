"Днепр-1" поднялся в топ-3 УПЛ после уверенной победы над "Рухом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 5-й тур (перенесенный матч)

"Рух" – "Днепр-1" – 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

В дебюте встречи активнее были львовяне. К 10-й минуте подопечные Виталия Пономарева успели упустить три (!) возможности открыть счет. В частности, Климчук с линии штрафной отправил мяч рядом с девяткой. Рунич же с выгодных позиций дважды пробил мимо ворот.

Зато "спортклубовцы" забили фактически с первого же момента. Филиппов убежал из центра поля, дождался Гуцуляка и отдал партнеру под удар. С выстрелом последнего голкипер "Руха" справился, но на добивании первым оказался Филиппов – 0:1.

Пока хозяева приходили в сознание, "Днепр-1" организовал и второй гол. Через десять минут Герета был вынужден второй раз вынимать мяч из сетки собственных ворот. В этот раз Филиппов таки стал ассистентом, а Пихаленок метров с 15-ти уложил мяч в дальний нижний угол.

Оправились львовяне уже после перерыва. Сначала они выбежали в атаку 3 в 2, но выпад "Руха" остановил Сваток. Впоследствии Сапуга пробил с линии штрафной после перехвата – рядом со штангой. Наконец Слюбык выстрелом со стандарта на дистанции заставил поработать Кинарейкина.

Но время шло, а мяч упрямо обходил ворота "Днепра-1". Постепенно пыл львовской команды погас. Не форсировали события и ребята Юрия Максимова. В конце концов цифры на табло больше не изменились, поэтому пятимачевая серия "Руха" без поражений завершилась.

В свою очередь "спортклубовцы" после шестой победы с момента назначения Максимова (8 поединков) поднялись в первую тройку команд УПЛ. "Днепр-1" набрал 24 очка и уступает только "Полесью" (25 пунктов) и "Кривбассу" (26). В следующем туре днепровцы встретятся с "Александрией".