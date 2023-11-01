"Днепр-1" поднялся в топ-3 УПЛ после уверенной победы над "Рухом"
Львовский "Рух" дома уступил "Днепру-1" в перенесенном матче 5-го тура отечественной Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 5-й тур (перенесенный матч)
"Рух" – "Днепр-1" – 0:2
Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26
В дебюте встречи активнее были львовяне. К 10-й минуте подопечные Виталия Пономарева успели упустить три (!) возможности открыть счет. В частности, Климчук с линии штрафной отправил мяч рядом с девяткой. Рунич же с выгодных позиций дважды пробил мимо ворот.
Зато "спортклубовцы" забили фактически с первого же момента. Филиппов убежал из центра поля, дождался Гуцуляка и отдал партнеру под удар. С выстрелом последнего голкипер "Руха" справился, но на добивании первым оказался Филиппов – 0:1.
Пока хозяева приходили в сознание, "Днепр-1" организовал и второй гол. Через десять минут Герета был вынужден второй раз вынимать мяч из сетки собственных ворот. В этот раз Филиппов таки стал ассистентом, а Пихаленок метров с 15-ти уложил мяч в дальний нижний угол.
Оправились львовяне уже после перерыва. Сначала они выбежали в атаку 3 в 2, но выпад "Руха" остановил Сваток. Впоследствии Сапуга пробил с линии штрафной после перехвата – рядом со штангой. Наконец Слюбык выстрелом со стандарта на дистанции заставил поработать Кинарейкина.
Но время шло, а мяч упрямо обходил ворота "Днепра-1". Постепенно пыл львовской команды погас. Не форсировали события и ребята Юрия Максимова. В конце концов цифры на табло больше не изменились, поэтому пятимачевая серия "Руха" без поражений завершилась.
В свою очередь "спортклубовцы" после шестой победы с момента назначения Максимова (8 поединков) поднялись в первую тройку команд УПЛ. "Днепр-1" набрал 24 очка и уступает только "Полесью" (25 пунктов) и "Кривбассу" (26). В следующем туре днепровцы встретятся с "Александрией".
К слову, ранее Вернидуб и легионер "Полесья" забрали награды тура Премьер-лиги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.