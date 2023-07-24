"Дніпро-1" отримав потенційного суперника в Лізі чемпіонів: історичний гранд із українцем

Срібний призер української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" у разі перемоги над грецьким "Панатінаїкосом" зустрінеться з марсельським "Олімпіком" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чергової стадії головного єврокубка. Ймовірного суперника отримали і "спортклубівці".

Підопічні Олександра Кучера в 3-му раунді кваліфікації можуть зустрітися з "Марселем". Аби зіграти проти команди Руслана Маліновського, "Дніпро-1" зобов'язаний пройти "Панатінаїкос" зі столиці Греції. Матчі проти афінян зіграють 25 липня і 1 серпня.

Натомість проти "Олімпіка" переможець протистояння гратиме домашній поєдинок 8 або 9 серпня. Матч-відповідь зіграють на марсельському стадіоні "Велодром" 15 серпня. Далі для виходу в груповий етап Ліги чемпіонів потрібно ще буде подолати плей-офф кваліфікації.

Якщо ж "Дніпро-1" поступиться "Панатінаїкосу", то гратиме в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Потенційний суперник у другому за рангом єврокубку теж відомий. Ним стане празька "Славія".