"Дніпро-1" офіційно знявся з УПЛ

Сага з крахом "Дніпра-1" отримала розв'язку. Керівництво клубу вирішило зняти команду зі змагань до старту нового сезону Прем'єр-ліги.

Про це заявив комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport-Express .

Функціонер підтвердив лист до УПЛ про неможливість продовження виступів у сезоні 2024/25. Водночас "спортклубівці" спробують повернутися у змагання наступного року, розпочавши шлях із Другої ліги.

"Ми не збираємося комусь псувати чемпіонат, тому прийняли таке рішення. УПЛ нехай вирішить, хто гратиме замість "Дніпра-1". Цього року ми не готові брати участь у чемпіонаті. Ми попросили УПЛ залишити за "Дніпром-1" статус професіонального клубу", – розповів Фрідман.

Раніше загальні збори Прем'єр-ліги ініціювали звернення до УАФ щодо відкликання атестату "Дніпра-1". Керівництво дніпровського колективу проігнорувало офіційні запити УПЛ щодо стану справ у клубі. Проте, асоціація не знайшла підстав для відкликання атестату.

Важке літо "Дніпра-1"

Через фінансові проблеми четверта команда УПЛ у міжсезоння почала продавати лідерів. Зокрема, клуб покинули хавбеки Піхальонок і Рубчинський, які перейшли в київське "Динамо".

Загалом "Дніпро-1" продав футболістів орієнтовно на 7 млн євро. Найбільше "спортклубівці" заробили на переїзді згаданого Піхальонка в Київ (2,5 млн). Утім, трансфери "на вихід" не вирішили фінансових проблем клубу

Клуб спершу розформував жіночу та юнацьку команди, а потім з'їхав із тренувальної бази в Придніпровську. У новому сезоні "спортклубівці" повинні були стартувати 25 липня матчем кваліфікації Ліги конференцій проти угорської "Академії Пушкаша".