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"Дніпро-1" мінімально переграв "Верес" і наздогнав "Шахтар" нагорі УПЛ

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Рівне, Субота 18 березня 2023 16:55
"Дніпро-1" мінімально переграв "Верес" і наздогнав "Шахтар" нагорі УПЛ Фото: "Спортклубівці" святкують взяття воріт (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою над рівненським "Вересом" завершився матч 18-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги для "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Верес" – "Дніпро-1" – 0:1

Гол: Піхальонок, 10

Активний старт "спортклубівців" дозволив забити швидкий м'яч. Небезпека прийшла з лівого флангу на 10-й хвилині. Із метрів 15-ти Піхальонок пробив у дотик і влучив у кут воріт рівнян.

Ще дві нагоди "Дніпро-1" змарнував у середині тайму після того, як момент зрівняти рахунок не використав Дахновський. Спершу Довбик пробив головою у кут воріт, а Когут у класному стрибку парирував удар. А згодом Піхальонок пробив із розвороту поруч зі стійкою.

Перед перервою Геннадій Пасіч ледь не забив за "Верес". Та з меж карної зони не зміг поцілити у ворота. У відповідь дніпрянин Бланко пробив у ближній кут – Когут на місці. На старті ж другого тайму рівняни перехопили ініціативу, але так і не змогли довести справу до вирішального удару.

Згодом нагадав про себе і Дахновський. Хавбек "Вереса" перевірив Рибака низовим ударом зі стандарту. Та воротар "Дніпра-1" правильно обрав позицію і парирував постріл. Взаємністю згодом відповів і кіпер господарів Когут, коли відбив удар Довбика в ближній після обіграшу оборонця.

У фінальні хвилини "Верес" був близький до того, щоб вирвати нічию. Зокрема, Шестаков програв очну дуель Рибаку, а згодом воротар упорався з ударом Блізніченка. Зрештою, "Дніпро-1" втримав переможний рахунок і зрівнявся з "Шахтарем" за очками (по 39 пунктів). Щоправда, "гірники" зіграють свій матч туру завтра.

До слова, раніше "Динамо" поступилося "Зорі" в битві претендентів на нагороди Прем'єр-ліги.

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