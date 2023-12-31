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У Дніпрі знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного терору 29 грудня

Фото: у Дніпрі знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв у Дніпрі внаслідок ракетного терору 29 грудня знову зросла. У лікарні помер ще один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього", - йдеться у повідомленні.

Таким чином внаслідок ракетних ударів по Дніпру загинули 7 осіб.

Також, за словами Лисака, 18 пацієнтів залишаються у лікарнях. Зокрема, півторарічний хлопчик. Більшість травмованих перебувають у середньому стані, двоє - важкі.

Масовий удар по Україні

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок 31 грудня у Києві загинули 19 осіб. Рятувальники продовжують пошукову операцію у Шевченківському районі.

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