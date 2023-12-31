У Дніпрі знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного терору 29 грудня

"У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього", - йдеться у повідомленні.

Таким чином внаслідок ракетних ударів по Дніпру загинули 7 осіб.

Також, за словами Лисака, 18 пацієнтів залишаються у лікарнях. Зокрема, півторарічний хлопчик. Більшість травмованих перебувають у середньому стані, двоє - важкі.

Масовий удар по Україні

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок 31 грудня у Києві загинули 19 осіб. Рятувальники продовжують пошукову операцію у Шевченківському районі.