У Дніпрі завершують реконструкцію міської дитячої лікарні

У Дніпрі завершують масштабну реконструкцію міської дитячої лікарні №6. Цей заклад має реабілітаційний басейн та є одним з небагатьох в Україні, де комплексно опікуються психоневрологічними патологіями і травмами у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

Реновацію тут розпочали ще до повномасштабного вторгнення - коли місто (із обласного підпорядкування) повернуло медзаклад у свою власність.

Для стаціонару лікарні це перший комплексний ремонт за понад 30 років його існування.

"Це приклад творчої роботи, співпраці між місцевим самоврядуванням та державною владою. Держава виділила кошти на капітальний ремонт лікарні, а міська рада обладнала її меблями та устаткуванням, витративши на це понад 30 млн грн", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

У семиповерховій будівлі поставили нові ліфти, замінили покрівлю, утеплили фасад, а на ґанках облаштували необхідні підйомники та пандуси.

Також відновили водолікарню з басейном, що є одним із найдієвіших методів реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату та після травм.

Загалом потужність оновленого медзакладу дозволяє розміщувати до 130 пацієнтів віком від 1 місяця. Йдеться про стаціонарні дитячі відділення педіатрії, неврології, психіатрії, реабілітації, де з пацієнтами працюватимуть усі необхідні фахівці.

Завершити всі роботи планують вже до кінця року.