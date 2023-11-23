ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі завершують реконструкцію міської дитячої лікарні

Четвер 23 листопада 2023 20:56
UA EN RU
У Дніпрі завершують реконструкцію міської дитячої лікарні Фото: у Дніпрі завершують реконструкцію міської дитячої лікарні (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі завершують масштабну реконструкцію міської дитячої лікарні №6. Цей заклад має реабілітаційний басейн та є одним з небагатьох в Україні, де комплексно опікуються психоневрологічними патологіями і травмами у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

Реновацію тут розпочали ще до повномасштабного вторгнення - коли місто (із обласного підпорядкування) повернуло медзаклад у свою власність.

Для стаціонару лікарні це перший комплексний ремонт за понад 30 років його існування.

"Це приклад творчої роботи, співпраці між місцевим самоврядуванням та державною владою. Держава виділила кошти на капітальний ремонт лікарні, а міська рада обладнала її меблями та устаткуванням, витративши на це понад 30 млн грн", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

У семиповерховій будівлі поставили нові ліфти, замінили покрівлю, утеплили фасад, а на ґанках облаштували необхідні підйомники та пандуси.

Також відновили водолікарню з басейном, що є одним із найдієвіших методів реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату та після травм.

У Дніпрі завершують реконструкцію міської дитячої лікарні

Загалом потужність оновленого медзакладу дозволяє розміщувати до 130 пацієнтів віком від 1 місяця. Йдеться про стаціонарні дитячі відділення педіатрії, неврології, психіатрії, реабілітації, де з пацієнтами працюватимуть усі необхідні фахівці.

Завершити всі роботи планують вже до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро лікарні
NEWS
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах