У Дніпрі затримали зрадника, він допомагав РФ "обійти" системи ППО. Йому загрожує довічне

Деталі справи

За даними слідства, кадровий співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії дистанційно завербував жителя Дніпра у грудні 2023 року.

У поле зору агресора він потрапив після викладання власних антиукраїнських дописів у Telegram-каналах прокремлівських блогерів.

Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місцевість на власному авто та приховано фіксував українські об'єкти. Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер.

Яку інформацію він передавав росіянам

Насамперед фігурант намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ. Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати "обійти" українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів.

Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-гарматні удари по українських станціях радіолокації.

Фото: Зрадник (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухалися автоцистерни з паливом у напрямку передової.

Йому загрожує довічне

Співробітники СБУ викрили ворожого пособника ще на початковому етапі його розвідувальної активності.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Підозри окупантам і колаборантам

Служба безпеки України повідомила про підозру російським генералам - Олександру Чайку та Володимиру Кравченку. Вони командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.

Також троє російських військових під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти. Тепер їм оголосили підозри за порушення законів та звичаїв війни.

А вчителька в окупованому Мелітопольському районі створила "кадетський клас" для дітей, у якому їх готують для майбутньої служби в армії РФ.