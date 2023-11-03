У Дніпрі запрацював "Прозорий офіс", де можна отримати понад 300 соціальних послуг

Центр працює як єдина точка, де можна швидко отримати понад 300 різних сервісів.

"Це повний комплекс. Наші люди можуть прийти сюди та отримати всі ці послуги - в європейських, цивілізованих умовах. І саме такі проекти показують, як держава та місцеве самоврядування можуть працювати разом - на благо людей", - розповів мер Дніпра Борис Філатов.

Так, ще до початку повномасштабного вторгнення реконструкцію будівлі нинішнього "Прозорого офісу" почали в рамках програми президента України "Велике будівництво".

Простір повністю відповідає вимогам безбарʼєрності. В середині все оформлено як open space, є також підйомники, ліфт, доступні вбиральні. Для обслуговування людей з вадами органів слуху є спеціальні планшети.

У приміщенні також облаштовані ігрові зони та кімната матері та дитини.

"Прийняли рішення в цьому році його добудувати, адже Дніпро і Дніпропетровська область приймають багато внутрішньо переміщених осіб. Ми їх уже вважаємо новими нашими мешканцями, тому повинні про них турбуватися", - сказав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Надання комплексу послуг тут розподілено за секторами. Загалом перший поверх повністю відведено під соціальні послуги - від оформлення матеріальних допомог до видачі різних посвідчень на пільги. На другому працюватиме сервісний центр МВС і спеціалісти з чималої кількості адмінпослуг - від реєстраційних процедур, паспортних, земельних відносин і безкоштовної правової допомоги до питань з пенсіями і комуналкою.

Також є відділ всеукраїнського проекту "Я - ветеран", де надаватимуть широкий спектр послуг безпосередньо українським захисникам.