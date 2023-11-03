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У Дніпрі запрацював "Прозорий офіс", де можна отримати понад 300 соціальних послуг

Дніпро, П'ятниця 03 листопада 2023 20:32
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У Дніпрі запрацював "Прозорий офіс", де можна отримати понад 300 соціальних послуг Фото: "Прозорий офіс" запрацював в Дніпрі (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі розпочав роботу "Прозорий офіс", що став найбільшим у місті осередком надання адміністративних та соціальних послуг для людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

Центр працює як єдина точка, де можна швидко отримати понад 300 різних сервісів.

"Це повний комплекс. Наші люди можуть прийти сюди та отримати всі ці послуги - в європейських, цивілізованих умовах. І саме такі проекти показують, як держава та місцеве самоврядування можуть працювати разом - на благо людей", - розповів мер Дніпра Борис Філатов.

Так, ще до початку повномасштабного вторгнення реконструкцію будівлі нинішнього "Прозорого офісу" почали в рамках програми президента України "Велике будівництво".

Простір повністю відповідає вимогам безбарʼєрності. В середині все оформлено як open space, є також підйомники, ліфт, доступні вбиральні. Для обслуговування людей з вадами органів слуху є спеціальні планшети.

У Дніпрі запрацював &quot;Прозорий офіс&quot;, де можна отримати понад 300 соціальних послуг

У приміщенні також облаштовані ігрові зони та кімната матері та дитини.

"Прийняли рішення в цьому році його добудувати, адже Дніпро і Дніпропетровська область приймають багато внутрішньо переміщених осіб. Ми їх уже вважаємо новими нашими мешканцями, тому повинні про них турбуватися", - сказав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Надання комплексу послуг тут розподілено за секторами. Загалом перший поверх повністю відведено під соціальні послуги - від оформлення матеріальних допомог до видачі різних посвідчень на пільги. На другому працюватиме сервісний центр МВС і спеціалісти з чималої кількості адмінпослуг - від реєстраційних процедур, паспортних, земельних відносин і безкоштовної правової допомоги до питань з пенсіями і комуналкою.

Також є відділ всеукраїнського проекту "Я - ветеран", де надаватимуть широкий спектр послуг безпосередньо українським захисникам.

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