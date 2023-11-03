В Днепре заработал "Прозрачный офис", где можно получить более 300 социальных услуг

В Днепре начал работу "Прозрачный офис", ставший крупнейшим в городе центром предоставления административных и социальных услуг для людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Центр работает как единственная точка, где можно быстро получить более 300 различных сервисов.

"Это полный комплекс. Наши люди могут прийти сюда и получить все эти услуги - в европейских, цивилизованных условиях. И именно такие проекты показывают, как государство и местное самоуправление могут работать вместе - во благо людей", - рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

Так, еще до начала полномасштабного вторжения реконструкцию здания нынешнего "Прозрачного офиса" начали в рамках программы президента Украины "Большая стройка".

Пространство полностью отвечает требованиям безбарьерности. В середине все оформлено как open space, есть также подъемники, лифт, доступные туалеты. Для обслуживания людей с нарушениями органов слуха есть специальные планшеты.

В помещении также оборудованы игровые зоны и комната матери и ребенка.

"Приняли решение в этом году его достроить, ведь Днепр и Днепропетровская область принимают много внутренне перемещенных лиц. Мы их уже считаем новыми нашими жителями, поэтому должны о них беспокоиться", - сказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Предоставление комплекса услуг здесь распределено по секторам. В целом первый этаж полностью отведен под социальные услуги - от оформления материальных пособий до выдачи различных удостоверений на льготы. На втором будет работать сервисный центр МВД и специалисты по немалому количеству админуслуг - от регистрационных процедур, паспортных, земельных отношений и бесплатной правовой помощи до вопросов с пенсиями и коммуналкой.

Также есть отдел всеукраинского проекта "Я-ветеран", где будут предоставлять широкий спектр услуг непосредственно украинским защитникам.