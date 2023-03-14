У Дніпрі вшанували пам’ять українських добровольців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, із 2014 року саме Дніпро став батьківщиною добровольчого руху. Тут формувалися перші добровольчі підрозділи, які одразу йшли на фронт.

"Хочеться сказати слова подяки всім тим людям, які за покликом власного серця пішли до лав добровольчих підрозділів, батальйонів. Які залишали свої родини та домівки. Які боронять країну. Ми завжди будемо пам’ятати та шанувати кожного і кожну з них", - додав він.

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підкреслив, що незламність українського народу в боротьбі за майбутнє країни неодмінно веде до перемоги.