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У Дніпрі внаслідок обстрілів спалахнула сильна пожежа, кількість постраждалих зросла

Фото: у Дніпрі внаслідок обстрілів спалахнула сильна пожежа, кількість постраждалих зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

За його словами, росіяни завдали ударів по двох районах міста.

"Є попадання в промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджено житлові будинки поряд. Попередньо, п'ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.

Резніченко зазначив, що російська атака продовжується.

Оновлено 10:45.

Як повідомляє мер міста Борис Філатов у Facebook, кількість травмованих через ракетний удар по Дніпру зросла до восьми.

Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдають масованих ударів по українським містам.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте у нашому матеріалі.

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