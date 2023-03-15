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В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр мережі RECOVERY, заснованої Пінчуками

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Середа 15 березня 2023 13:47
В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр мережі RECOVERY, заснованої Пінчуками Фото: в Дніпрі відкрився реабілітаційний центр мережі RECOVERY, заснованої Пінчуками (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі відкрили інноваційний центр реабілітації для поранених військових RECOVERY. Це - перший центр національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як йдеться в повідомленні, до кінця поточного року 10 центрів RECOVERY запрацюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. На проєкт RECOVERY засновники вже направили 11,5 млн доларів.

Центр RECOVERY споруджений за найвищими міжнародними стандартами. Тут установлено фізеотерапевтичне обладнання, зали фізичної реабілітації оснащені інноваційним обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом.

Комплекс тренажерів та апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень пацієнтів (в тому числі - отриманих внаслідок мінно-вибухових травм), та на високому технологічному рівні допомагає відновлювати їх.

В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр мережі RECOVERY, заснованої Пінчуками

В центрі RECOVERY у Дніпрі перші пацієнти вже проходять реабілітацію. Тут проведено ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини, палати обладнані з урахуванням вимог інклюзивності. Встановлені багатофункціональні ліжка з електроприводом та меблями для комфортного та зручного перебування пацієнтів. Центр облаштований 30 ліжками, тож за рік понад 600 військових, які отримали поранення, зможуть отримати тут комплексну реабілітаційну допомогу.

У цілому ж реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY по всій країні зможуть отримати понад 11 тисяч пацієнтів на рік.

"Наші Герої ризикують власними життями, захищаючи свободу та майбутнє України. Для нас з моєю дружиною Оленою честь допомогти їм повернутись до повноцінного життя після поранень. Війна, на жаль, показала, що реабілітація та підтримка поранених військових стане важливою задачею на роки вперед. Це вимагає системного підходу та допомоги приватного сектору. Тому ми вирішили максимально швидко створити мережу найсучасніших реабілітаційних центрів по всій Україні на базі державних клінік.. Унікальність центрів RECOVERY - у синергії професіоналізму українських фахівців-реабілітологів та інноваційного обладнання, завдяки чому реабілітація в Україні вийде на абсолютно новий рівень", - заявив Віктор Пінчук.

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Віктор Пінчук
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