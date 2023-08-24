У Дніпрі відкрили платформу з відродження Маріуполя після деокупації "Маріуполь Реборн"

Всього розроблено 154 проекти на загальну суму понад 28 млрд грн.

Стратегія втілюватиметься за 12 напрямками: безпека, гуманітарна допомога, початкове відновлення житлового фонду, комунальні послуги, транспорт і дорожня інфраструктура, охорона здоров'я, публічні послуги, економіка, освіта, людський капітал, культура, спорт, дозвілля та нове позиціонування Маріуполя. Зокрема, йдеться про подолання наслідків російської агресії та російської пропаганди.

"Сотні тисяч маріупольців змушені були покинути рідний дім. Але вони вірять у звільнення та повернення до українського Маріуполя. Саме тому, поки Збройні сили України наближають Перемогу, ми розробляємо план відродження міста після деокупації. На базі платформи будемо збирати найкращий світовий досвід та шукати сучасні рішення аби якнайшвидше повернути Маріуполь до життя" , - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Запуск платформи "Маіруполь Реборн" став можливими завдяки підтримці партнерів - Дніпровської міської ради та компанії SCM Ріната Ахметова.

"Для нас ця платформа про взаємодію з іншими містами, містянами, про створення експертизи, якою можна ділитися. Ми не просто підтримали створення Платформи, а є системним партнером "Маріуполь Реборн". Виділили 9 конкретних проєктів, які будемо підтримувати. Це, зокрема, створення офісу швидкого реагування, запуск Академії Маріуполь Реборн, відбудова шкіл, яка зараз втілюється спільно із урядом і це все має вилитися в такий собі кейс-стаді дорожньої карти для відродження українських міст після війни", - зазначила директорка з комунікацій SCM та член наглядової ради ГО "Маріуполь Реборн" Наталя Ємченко.

До Платформи також приєдналися представники військових адміністрацій громад, які постраждали від вторгнення РФ. Мер Маріуполя, представники Бучі, Мелітополя, Сєвєродонецьку, Енергодара, Нової Каховки, Гірської громади підписали спільну Декларацію Солідарності, згідно з якою міста будуть обмінюватися досвідом та напрацюваннями задля спільного відновлення.

Нагадаємо, "Маріуполь Реборн" - наймасштабніший в Європі проєкт відродження міста з часів Другої Світової війни.

Проект виконує команда мера Маріуполя Вадима Бойченка за дорученням голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, за підтримки ЄБРР, проекту USAID "Економічна підтримка України", головним інвестиційним партнером є група компаній SCM Ріната Ахметова.