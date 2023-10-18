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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі зранку 18 жовтня. На сході України була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За  словами місцевих жителів, у Дніпрі чули декілька вибухів. Пізніше у місті помітили задимлення.

Горова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

У Запоріжжі майже одночасно з Дніпром лунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу балістики у Запоріжжі та області.

Карта повітряних тривог станом на 9:55

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 18 жовтня окупанти вдарили ракетами по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду.

Російські терористи забрали життя двох людей. Троє осіб отримали поранення. Ще троє вважаються безвісти зниклими. На місці удару тривають пошукові роботи.

Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЗапоріжжяДніпропетровська областьвибухиВійна в УкраїніВійна Росії проти Українивоздушная тревога