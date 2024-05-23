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У Дніпрі пролунав вибух, у половині областей повітряна тривога

Дніпро, Четвер 23 травня 2024 12:22
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У Дніпрі пролунав вибух, у половині областей повітряна тривога Фото: у Дніпрі пролунав вибух 23 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Дніпрі пролунав у четвер, 23 травня. У напрямку міста рухалася швидкісна ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначали місцеві жителі, у Дніпрі пролунав сильний вибух після 12:00.

Після того Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Крім того, у половині областей України раніше була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Карта повітряних тривог станом на 12:10

У Дніпрі пролунав вибух, у половині областей повітряна тривога

Удар по Харкову 23 травня

Російська армія сьогодні, 23 травня, вчергове атакувала Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали 15 ударів, "прильоти" зафіксовані у різних місцях.

Окупанти влучили по транспортній інфраструктурі, комунальному та приватному підприємству.

За останньою інформацією, внаслідок російської атаки загинули п'ятеро осіб, ще двох людей шукають. Щонайменше дев'ять жителів Харкова отримали поранення.

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