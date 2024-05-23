У Дніпрі пролунав вибух, у половині областей повітряна тривога

Вибух у Дніпрі пролунав у четвер, 23 травня. У напрямку міста рухалася швидкісна ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначали місцеві жителі, у Дніпрі пролунав сильний вибух після 12:00. Після того Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі у напрямку міста. Крім того, у половині областей України раніше була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Карта повітряних тривог станом на 12:10