В Днепре прогремел взрыв, в половине областей воздушная тревога

Взрыв в Днепре прогремел в четверг, 23 мая. В направлении города двигалась скоростная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, в половине областей Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

После этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении скоростной цели в направлении города.

Как отмечали местные жители, в Днепре прогремел сильный взрыв после 12:00.

Удар по Харькову 23 мая

Российская армия сегодня, 23 мая, в очередной раз атаковала Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли 15 ударов, "прилеты" зафиксированы в разных местах.

Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре, коммунальному и частному предприятию.

По последней информации, в результате российской атаки погибли пять человек, еще двух человек ищут. По меньшей мере девять жителей Харькова получили ранения.

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