В Дніпрі пролунав вибух

Сьогодні, 17 січня, в Дніпрі було чути звук вибуху. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Місцеві жителі повідомили, що сьогодні близько 17:25 в місті було чути звук вибуху.

Станом на 17:35 карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, 7 січня ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

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