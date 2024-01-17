ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Дніпрі пролунав вибух

Дніпро, Середа 17 січня 2024 17:28
UA EN RU
В Дніпрі пролунав вибух Фото: в Дніпрі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 січня, в Дніпрі було чути звук вибуху. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомили, що сьогодні близько 17:25 в місті було чути звук вибуху.

Станом на 17:35 карта повітряних тривог виглядає так:

В Дніпрі пролунав вибух

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, 7 січня ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна Росії проти України
NEWS
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату