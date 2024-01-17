В Дніпрі пролунав вибух
Фото: в Дніпрі пролунав вибух (Getty Images)
Сьогодні, 17 січня, в Дніпрі було чути звук вибуху. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі повідомили, що сьогодні близько 17:25 в місті було чути звук вибуху.
Станом на 17:35 карта повітряних тривог виглядає так:
Обстріл Дніпра
Нагадаємо, 7 січня ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.
У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.
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