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У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: У Дніпрі пролунали вибухи (armyinform)
Автор: Валерія Поліщук

Вибухи у Дніпрі пролунали у суботу ввечері, 20 травня. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав громадян дотримуватись інформаційної тиші.

"Пам'ятаємо про правила безпеки та зберігаємо інформаційну тишу", - написав він у Telegram.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про роботу ППО.

"Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці пізніше", - написав він у Telegram.

Моніторингові групи повідомляють, що, ймовірно, росіяни випустили по місту ракету "Іскандер".

Росія активізувала свої атаки

Дніпро час від часу потерпає від російських атак ракетами або дронами. Востаннє вибухи у Дніпрі лунали 8 травня, тоді місцева влада повідомляла про роботу сил ППО.

Зазначимо, що останніми тижнями росіяни активізували свої атаки по Україні. Зазвичай, атаки відбуваються в нічний час.

Як пояснювала речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіяни роблять це для того, щоб ускладнити роботу сил ППО, а також виснажити українців.

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