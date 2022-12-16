У Дніпрі продовжують демонтувати пам’ятники, встановлені за радянських часів

У Дніпрі триває дерусифікація і позбавлення символів радянської влади, а також пов’язаних з культурою та історією РФ. У пʼятницю, 16 грудня, у місті демонтували пам’ятники Володі Дубініну та Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Михайла Лисенка.

"Відповідно до рішення виконкому № 1055 Дніпровської міської ради почали демонтаж пам’ятників, пов’язаних із радянським минулим. Сьогодні демонтували пам’ятники Володі Дубініну, Олександру Пушкіну, на черзі — Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Загалом близько десяти пам’ятників буде демонтовано. Усі вони зберігатимуться на одному із комунальних підприємств. Їхню долю надалі вирішуватимемо колегіально із залученням до цього процесу спеціалістів", - прокоментував Лисенко.