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У Дніпрі працюють над створенням меморіального скверу в памʼять про жертв російського терору

Понеділок 28 серпня 2023 10:31
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У Дніпрі працюють над створенням меморіального скверу в памʼять про жертв російського терору Фото: мер Дніпра Борис Філатов (скрин YouTube)
Автор: Сергей Новиков

У Дніпрі розробили проект меморіального скверу, який в слушний час почнуть зводити на місці знищеної російською ракетою частини багатоповерхівки на житломасиві Перемога. Його зведуть у памʼять про всіх жертв російського терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера міста Бориса Філатова журналістці Соні Кошкіній.

За його словами, центральним елементом буде одна зі скульптур митця Вадима Сідура - уродженця тодішнього Катеринослава, який воював у роки Другої світової, але був небажаним для радянської влади. Натомість Сідур здобув визнання у західному світі, зокрема - Німеччині.

"Зараз ми домовилися з Німеччиною, що вони передадуть нам документи та малюнки на монумент, збудований Сідуром. Його присвячено жертвам мирних мешканців, які загинули від бомбардувань. Це буде абстрактна скульптура, що виглядатиме дуже потужно", - сказав Філатов.

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