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В Днепре работают над созданием мемориального сквера в память о жертвах российского террора

Понедельник 28 августа 2023 10:31
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В Днепре работают над созданием мемориального сквера в память о жертвах российского террора Фото: мэр Днепра Борис Филатов (скрин YouTube)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре был разработан проект мемориального сквера, который в удобное время начнут возводить на месте уничтоженной российской ракетой части многоэтажки на жилмассиве Победа. Его построят в память обо всех жертвах российского террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра города Бориса Филатова журналистке Соне Кошкиной.

По его словам, центральным элементом будет одна из скульптур художника Вадима Сидура - уроженца тогдашнего Екатеринослава, воевавшего в годы Второй мировой, но нежелательного для советской власти. Сидур получил признание в западном мире, в частности - Германии.

"Сейчас мы договорились с Германией, что они передадут нам документы и рисунки на монумент, построенный Сидуром. Он посвящен жертвам мирных жителей, погибших от бомбардировок. Это будет абстрактная скульптура, которая будет выглядеть очень мощно", - сказал Филатов.

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