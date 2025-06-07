У Дніпрі підірвали прокурора: виконавців спіймали "на гарячому" (фото)
У Дніпрі місцеві мешканці підірвали авто прокурора. Внаслідок вибуху правоохоронець отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
У Дніпрі по "гарячих слідах" затримано двох місцевих мешканців. За даними слідства, підозрювані шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах та були завербовані представниками спецслужби РФ.
Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.
Як наразі відомо, внаслідок вибуху, що стався 6 червня 2025 року, поранення отримав власник автомобіля - прокурор.
В Офісі генпрокурора повідомили, що під час обшуків у підозрюваних чоловіків було вилучено мобільні телефони та різні компоненти СВП.
До суду ж правоохоронці подали клопотання про обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Росія вербує українців для терактів
Нагадаємо, що минулого місяця СБУ затримала групу агентів російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня.
На момент затримання порушники вже встигли закласти вибухівку в будівельних гіпермаркетах та кафе.
Крім того, на початку місяця СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який виготовляв вибухівку для терактів в Україні.
В його помешканні знайшли замаскований вибуховий пристрій.
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