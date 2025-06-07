У Дніпрі підірвали прокурора: виконавців спіймали "на гарячому" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

У Дніпрі по "гарячих слідах" затримано двох місцевих мешканців. За даними слідства, підозрювані шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах та були завербовані представниками спецслужби РФ.

Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.

Як наразі відомо, внаслідок вибуху, що стався 6 червня 2025 року, поранення отримав власник автомобіля - прокурор.

В Офісі генпрокурора повідомили, що під час обшуків у підозрюваних чоловіків було вилучено мобільні телефони та різні компоненти СВП.

До суду ж правоохоронці подали клопотання про обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.