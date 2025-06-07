В Днепре подорвали прокурора: исполнителей поймали "на горячем" (фото)
В Днепре местные жители подорвали авто прокурора. В результате взрыва правоохранитель получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В Днепре по "горячим следам" задержаны двое местных жителей. По данным следствия, подозреваемые искали быстрый заработок в Telegram-каналах и были завербованы представителями спецслужбы РФ.
Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте вблизи автомобиля прокурора в одном из районов Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.
Как сейчас известно, в результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, ранения получил владелец автомобиля - прокурор.
В Офисе генпрокурора сообщили, что во время обысков у подозреваемых мужчин были изъяты мобильные телефоны и различные компоненты СВП.
В суд же правоохранители подали ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Россия вербует украинцев для терактов
Напомним, что в прошлом месяце СБУ задержала группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая.
На момент задержания нарушители уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.
Кроме того, в начале месяца СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в Украине.
В его доме нашли замаскированное взрывное устройство.
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