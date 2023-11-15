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У Дніпрі майже на місяць зміниться рух громадського транспорту: нові маршрути

Фото: у Дніпрі майже на місяць зміниться рух громадського транспорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі через ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського з 18 листопада по 15 грудня зміниться рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Департаменту транспорту Дніпровської міської ради.

Як повідомляється, на весь період виконання робіт трамвайний маршрут № 1 призупинить рух. Натомість відновиться робота трамвая № 7 "Вокзал - УДУНТ".

Тролейбус "кільце А" працюватиме у посиленому режимі.

Також з 18 по 25 листопада працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут № 1-К ("Вокзал - вул. Центральна").

З 26 листопада по 15 грудня - тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К ("Вокзал - пл. Героїв Майдану").

Щодо руху автомобільного транспорту, з 18 листопада по 3 грудня його буде перекрито по смугах:

  • просп. Дмитра Яворницького у напрямку вокзалу;
  • вул. В’ячеслава Липинського від вул. Харківської до просп. Дмитра Яворницького (ТК "Пасаж").

На цей час діятимуть такі зміни у русі громадського транспорту:

  • Тролейбус "кільце Б" призупинить рух.
  • Тролейбусні маршрути № 1 та № 4 буде скорочено до пл. Героїв Майдану.
  • Автобусні маршрути № 87-Б, 101-А, 146-Б та 157-А в напрямку залізничного вокзалу курсуватимуть в об’їзд ремонту за схемою "просп. Дмитра Яворницького - вул. Гоголя - вул. Святослава Хороброго - вул. Андрія Фабра - просп. Дмитра Яворницького". Далі - за маршрутом.
  • Автобусні маршрути № 124-А та № 136 в напрямку правого берега об’їжджатимуть за схемою "Центральний міст - вул. Князя Володимира Великого - вул. Володимира Мономаха - вул. Короленка - просп. Дмитра Яворницького". Далі автобус № 124-А рухатиметься згідно з маршрутом, а автобус № 136 - праворуч на вул. Михайла Грушевського, звідти - за маршрутом.
  • Автобусні маршрути № 91, 136-А, 151-А курсуватимуть за схемою "Новий центр - вул. Королеви Єлизавети ІІ - вул. Європейська - вул. Князя Володимира Великого - вул. Володимира Мономаха - вул. Короленка - просп. Дмитра Яворницького - вул. Михайла Грушевського", далі - за маршрутом. У зворотному напрямку - без змін.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня.


 

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