У Дніпрі майже на місяць зміниться рух громадського транспорту: нові маршрути

У Дніпрі через ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського з 18 листопада по 15 грудня зміниться рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Департаменту транспорту Дніпровської міської ради.

Як повідомляється, на весь період виконання робіт трамвайний маршрут № 1 призупинить рух. Натомість відновиться робота трамвая № 7 "Вокзал - УДУНТ".

Тролейбус "кільце А" працюватиме у посиленому режимі.



Також з 18 по 25 листопада працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут № 1-К ("Вокзал - вул. Центральна").

З 26 листопада по 15 грудня - тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К ("Вокзал - пл. Героїв Майдану").



Щодо руху автомобільного транспорту, з 18 листопада по 3 грудня його буде перекрито по смугах:

просп. Дмитра Яворницького у напрямку вокзалу;

вул. В’ячеслава Липинського від вул. Харківської до просп. Дмитра Яворницького (ТК "Пасаж").

На цей час діятимуть такі зміни у русі громадського транспорту:

Тролейбус "кільце Б" призупинить рух.

призупинить рух. Тролейбусні маршрути № 1 та № 4 буде скорочено до пл. Героїв Майдану.

буде скорочено до пл. Героїв Майдану. Автобусні маршрути № 87-Б, 101-А, 146-Б та 157-А в напрямку залізничного вокзалу курсуватимуть в об’їзд ремонту за схемою "просп. Дмитра Яворницького - вул. Гоголя - вул. Святослава Хороброго - вул. Андрія Фабра - просп. Дмитра Яворницького". Далі - за маршрутом.

в напрямку залізничного вокзалу курсуватимуть в об’їзд ремонту за схемою "просп. Дмитра Яворницького - вул. Гоголя - вул. Святослава Хороброго - вул. Андрія Фабра - просп. Дмитра Яворницького". Далі - за маршрутом. Автобусні маршрути № 124-А та № 136 в напрямку правого берега об’їжджатимуть за схемою "Центральний міст - вул. Князя Володимира Великого - вул. Володимира Мономаха - вул. Короленка - просп. Дмитра Яворницького". Далі автобус № 124-А рухатиметься згідно з маршрутом, а автобус № 136 - праворуч на вул. Михайла Грушевського, звідти - за маршрутом.

в напрямку правого берега об’їжджатимуть за схемою "Центральний міст - вул. Князя Володимира Великого - вул. Володимира Мономаха - вул. Короленка - просп. Дмитра Яворницького". Далі автобус № 124-А рухатиметься згідно з маршрутом, а автобус № 136 - праворуч на вул. Михайла Грушевського, звідти - за маршрутом. Автобусні маршрути № 91, 136-А, 151-А курсуватимуть за схемою "Новий центр - вул. Королеви Єлизавети ІІ - вул. Європейська - вул. Князя Володимира Великого - вул. Володимира Мономаха - вул. Короленка - просп. Дмитра Яворницького - вул. Михайла Грушевського", далі - за маршрутом. У зворотному напрямку - без змін.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня.



