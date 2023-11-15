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В Днепре почти на месяц изменится движение общественного транспорта: новые маршруты

Днепр, Среда 15 ноября 2023 14:28
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В Днепре почти на месяц изменится движение общественного транспорта: новые маршруты Фото: в Днепре почти на месяц изменится движение общественного транспорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре из-за ремонта аварийного трамвайного переезда на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Михаила Грушевского с 18 ноября по 15 декабря изменится движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Днепровского городского совета.

Как сообщается, на весь период выполнения работ трамвайный маршрут № 1 приостановит движение. Вместо него возобновится работа трамвая № 7 "Вокзал - УДУНТ".

Троллейбус "кольцо А" будет работать в усиленном режиме.

Также с 18 по 25 ноября будет работать временный трамвайный маршрут №1-К ("Вокзал - ул. Центральная").

С 26 ноября по 15 декабря - временный троллейбусный маршрут № 1-К ("Вокзал - пл. Героев Майдана").

Относительно движения автомобильного транспорта, с 18 ноября по 3 декабря он будет перекрыт по полосам:

  • просп. Дмитрия Яворницкого в направлении вокзала;
  • ул. Вячеслава Липинского от ул. Харьковской до просп. Дмитрия Яворницкого (ТК "Пассаж").

В настоящее время будут действовать следующие изменения в движении общественного транспорта:

  • Троллейбус "кольцо Б" приостановит движение.
  • Троллейбусные маршруты №1 и №4 будут сокращены до пл. Героев Майдана.
  • Автобусные маршруты № 87-Б, 101-А, 146-Б и 157-А в направлении железнодорожного вокзала будут курсировать в объезд ремонта по схеме "просп. Дмитрия Яворницкого - ул. Гоголя - ул. Святослава Храброго - ул. Андрея Фабра - просп. Дмитрия Яворницкого". Дальше - по маршруту.
  • Автобусные маршруты № 124-А и № 136 в направлении правого берега будут объезжать по схеме "Центральный мост - ул. Князя Владимира Великого - ул. Владимира Мономаха - ул. Короленко - просп. Дмитрия Яворницкого". Далее автобус № 124-А будет двигаться согласно маршруту, а автобус № 136 - справа на ул. Михаила Грушевского, оттуда - по маршруту.
  • Автобусные маршруты № 91, 136-А, 151-А будут курсировать по схеме "Новый центр - ул. Королевы Елизаветы II - ул. Европейская - ул. Князя Владимира Великого - ул. Владимира Мономаха - ул. Короленко - просп. Дмитрия Яворницкого - ул. Михаила Грушевского", далее - по маршруту. В обратном направлении - без изменений.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта планируется открыть 4 декабря.

В Днепре почти на месяц изменится движение общественного транспорта: новые маршруты

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