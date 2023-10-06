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У Дніпрі на хабарі спіймали прокурора: обіцяв "відмазати" від тюрми

Фото: у Дніпрі на хабарі спіймали прокурора (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі викрили прокурора-хабарника. Він за 10 тисяч доларів обіцяв "відмазати" шахрая від в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

На хабарі спіймали прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро. Він вимагав 10 тисяч доларів від місцевого жителя, син якого є фігурантом справи про шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів.

За гроші прокурор обіцяв "пом'якшити" кваліфікацію злочину, а потім і зовсім закрити справу.

Правоохоронці затримали прокурора "на гарячому" під час передачі йому всієї суми хабаря. СБУ готується оголосили підозру за 3 ст. 368 ККУ. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Прокурору загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

 

Фото: у Дніпрі на хабарі спіймали прокурора (ssu.gov.ua)

Справа прокурора з Фастова

 Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що у Фастові прокурора окружної прокуратури спіймали на хабарі у розмірі 30 тисяч доларів. Він обіцяв за гроші закрити кримінальне провадження. Його затримали під час отримання другої частини хабаря. 

Правоохоронці оголосили прокурору з Фастова підозру. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

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