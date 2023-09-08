У Дніпрі до Дня міста 32 родини військових отримали ключі від нових квартир

У Дніпрі 32 родини військових отримали ключі від квартир у новому будинку. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. Місто допомогло з облаштуванням подвірʼя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

До входин родин українських оборонців тут вже звели спортивний та дитячий майданчики і ще один планують встановити найближчим часом.

Вручення ключів і сертифікатів на житло провели на подвірʼї перед будинком.

"Потрібно кожному з вас подякувати за той безпосередній внесок у розвиток нашої державності. За волю та незламність. Попри те, що в країні йде війна, на тяжкий час для нас всіх, держава все ж дбає про військовослужбовців", - сказав керівник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов також привітав родини українських захисників із отриманням нового житла, наголосивши, що місто і далі системно забезпечуватиме військових технікою, автівками та оснащенням.

"Для міста це знакова подія. Попри те, що повномасштабна агресія, війна, - життя не закінчується. Я хотів би, щоб у цих домівках завжди був дитячий сміх, було щастя. Ви знаєте, що місто завжди допомагає нашим оборонцям. І ми і далі будемо це робити", - зазначив Філатов.