ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре ко Дню города 32 семьи военных получили ключи от новых квартир

Пятница 08 сентября 2023 11:02
UA EN RU
В Днепре ко Дню города 32 семьи военных получили ключи от новых квартир Фото: в Днепре ко Дню города 32 семьи военных получили ключи от новых квартир (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре 32 семьи военных получили ключи от квартир в новом доме. Жилье возводили силами одного из военных коллективов Госспецтрансслужбы. Город помог с обустройством двора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

Ко входам семей украинских защитников здесь уже возвели спортивную и детскую площадки и еще одну планируют установить в ближайшее время.

Вручение ключей и сертификатов на жилье провели во дворе перед зданием.

"Нужно каждого из вас поблагодарить за тот непосредственный вклад в развитие нашей государственности. За свободу и несгибаемость. Несмотря на то, что в стране идет война, на тяжелое время для нас всех, государство все же заботится о военнослужащих", - сказал руководитель Днепрова Сергей Лысак.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов также поздравил семьи украинских защитников с получением нового жилья, подчеркнув, что город и дальше будет системно обеспечивать военных техникой, автомобилями и оснащением.

"Для города это знаковое событие. Несмотря на то, что полномасштабная агрессия, война - жизнь не заканчивается. Я хотел бы, чтобы в этих домах всегда был детский смех, было счастье. Вы знаете, что город всегда помогает нашим защитникам. И мы и дальше будем это делать", - отметил Филатов.

В Днепре ко Дню города 32 семьи военных получили ключи от новых квартир

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит