В Днепре ко Дню города 32 семьи военных получили ключи от новых квартир

В Днепре 32 семьи военных получили ключи от квартир в новом доме. Жилье возводили силами одного из военных коллективов Госспецтрансслужбы. Город помог с обустройством двора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

Ко входам семей украинских защитников здесь уже возвели спортивную и детскую площадки и еще одну планируют установить в ближайшее время.

Вручение ключей и сертификатов на жилье провели во дворе перед зданием.

"Нужно каждого из вас поблагодарить за тот непосредственный вклад в развитие нашей государственности. За свободу и несгибаемость. Несмотря на то, что в стране идет война, на тяжелое время для нас всех, государство все же заботится о военнослужащих", - сказал руководитель Днепрова Сергей Лысак.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов также поздравил семьи украинских защитников с получением нового жилья, подчеркнув, что город и дальше будет системно обеспечивать военных техникой, автомобилями и оснащением.

"Для города это знаковое событие. Несмотря на то, что полномасштабная агрессия, война - жизнь не заканчивается. Я хотел бы, чтобы в этих домах всегда был детский смех, было счастье. Вы знаете, что город всегда помогает нашим защитникам. И мы и дальше будем это делать", - отметил Филатов.