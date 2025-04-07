У Дніпрі дитина впала з висоти у покинутій будівлі: що відомо
У Дніпрі стався нещасний випадок. В одній з покинутих будівель міста дитина впала з висоти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію місцевого Telegram-каналу "Дніпро оперативний. Війна".
Що відомо про інцидент із дитиною у Дніпрі
Згідно з інформацією, опублікованою в місцевому пабліку:
- 14-річний хлопець перебував у покинутій будівлі на вулиці Набережна Заводська (вона пролягає вздовж правого берега річки Дніпро);
- дитина впала з одного поверху на інший.
Можна припустити, що підліток вирішив прогулятись недобудовою та втратив обережність.
Відомо, що на місці події працювали:
- рятувальники;
- медики;
- поліція.
Внаслідок події дитину ушпиталили.
"Що стало причиною нещасного випадку - наразі невідомо. У деталях інциденту розбираються правоохоронці", - розповіли українцям.
Публікація щодо інциденту (скриншот: t.me/dnepr_operativ)
Варто зазначити, що діти (особливо підлітки) можуть лазити по недобудовах не тільки з цікавості, але і задля розваги (екстремальних селфі, челенджів тощо). Водночас така поведінка є вкрай небезпечною, адже може призвести не лише до фізичних травм (і навіть загибелі), але і перетворитися на травматичний досвід.
Окрім того, що на недобудовах чимало небезпечних елементів (незакріплених конструкцій, отворів, виступів, арматури тощо), там також можуть мешкати безхатченки або ж небезпечні здичавілі тварини.
Тож рятувальники регулярно радять дорослим проводити з дітьми виховні бесіди та пояснювати, чим небезпечне відвідування недобудов і різноманітних покинутих будівель.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі підліток загинув від ураження струмом на даху електропотяга.
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