У Дніпрі дитина впала з висоти у покинутій будівлі: що відомо

У Дніпрі стався нещасний випадок. В одній з покинутих будівель міста дитина впала з висоти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію місцевого Telegram-каналу "Дніпро оперативний. Війна".

Що відомо про інцидент із дитиною у Дніпрі

Згідно з інформацією, опублікованою в місцевому пабліку:

14-річний хлопець перебував у покинутій будівлі на вулиці Набережна Заводська (вона пролягає вздовж правого берега річки Дніпро);

дитина впала з одного поверху на інший.

Можна припустити, що підліток вирішив прогулятись недобудовою та втратив обережність.

Відомо, що на місці події працювали:

рятувальники;

медики;

поліція.

Внаслідок події дитину ушпиталили.

"Що стало причиною нещасного випадку - наразі невідомо. У деталях інциденту розбираються правоохоронці", - розповіли українцям.

Публікація щодо інциденту (скриншот: t.me/dnepr_operativ)

Варто зазначити, що діти (особливо підлітки) можуть лазити по недобудовах не тільки з цікавості, але і задля розваги (екстремальних селфі, челенджів тощо). Водночас така поведінка є вкрай небезпечною, адже може призвести не лише до фізичних травм (і навіть загибелі), але і перетворитися на травматичний досвід.

Окрім того, що на недобудовах чимало небезпечних елементів (незакріплених конструкцій, отворів, виступів, арматури тощо), там також можуть мешкати безхатченки або ж небезпечні здичавілі тварини.

Тож рятувальники регулярно радять дорослим проводити з дітьми виховні бесіди та пояснювати, чим небезпечне відвідування недобудов і різноманітних покинутих будівель.