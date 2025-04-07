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В Днепре ребенок упал с высоты в заброшенном здании: что известно

Понедельник 07 апреля 2025 11:24
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В Днепре ребенок упал с высоты в заброшенном здании: что известно В Днепре ребенок упал с высоты и нуждался в помощи медиков (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Днепре произошел несчастный случай. В одном из заброшенных зданий города ребенок упал с высоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию местного Telegram-канала "Дніпро оперативний. Війна".

Что известно об инциденте с ребенком в Днепре

Согласно информации, опубликованной в местном паблике:

  • 14-летний парень находился в заброшенном здании на улице Набережная Заводская (она пролегает вдоль правого берега реки Днепр);
  • ребенок упал с одного этажа на другой.

Можно предположить, что подросток решил прогуляться по недострою и потерял осторожность.

Известно, что на месте происшествия работали:

  • спасатели;
  • медики;
  • полиция.

В результате происшествия ребенка госпитализировали.

"Что стало причиной несчастного случая - пока неизвестно. В деталях инцидента разбираются правоохранители", - рассказали украинцам.

В Днепре ребенок упал с высоты в заброшенном здании: что известноПубликация об инциденте (скриншот: t.me/dnepr_operativ)

Стоит отметить, что дети (особенно подростки) могут лазить по недостроям не только из любопытства, но и ради развлечения (экстремальных селфи, челленджей и т.д.). В то же время такое поведение крайне опасно, ведь может привести не только к физическим травмам (и даже гибели), но и превратиться в травматический опыт.

Кроме того, что на недостроях немало опасных элементов (незакрепленных конструкций, отверстий, выступов, арматуры и т.д.), там также могут жить бездомные или опасные одичавшие животные.

Поэтому спасатели регулярно советуют взрослым проводить с детьми воспитательные беседы и объяснять, чем опасно посещение недостроев и различных заброшенных зданий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе подросток погиб от поражения током на крыше электропоезда.

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