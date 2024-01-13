UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі чути вибухи, повідомляли про загрозу "Кинджала"

Фото: У Дніпрі чути вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Дніпрі було кілька вибухів. Повітряні Сили попереджали про загрозу ракети "Кинджал"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві джерела.

Повітряні Сили України закликали жителів Дніпра в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дніпро в укриття", - написали Повітряні Сили на своєму каналі Telegram.

Оновлено 07:29

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму Telegram-каналі повідомив, що з п'ятої ранку в області було гучно.

"Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги", - написав Лисак.

Також голова закликав перебувати в безпечних місцях і не допомогати ворогу.

"Загроза ще триває. Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - додав Лисак

Повітряна тривога 13 січня

Російські війська зробили спробу масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники Ту-95 випустили крилаті ракети територією країни з району Каспійського моря.

Потім на території РФ злетів МІГ-31К - носій ракет "Кинджал". Тривогу оголошено на всій території України.

Двічі за ранок мешканці Дніпра чули вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро