У Дніпрі було чути вибухи на тлі загрози КАБ

У Дніпрі сьогодні вдень, 28 червня, було чути вибухи. Незадовго до цього у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дніпро TV ".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що КАБ полетів повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровську область.

Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів, які чули жителі Дніпра, поки що не повідомлялось.

Удари по Дніпру

Війська РФ регулярно завдають удари по Дніпру дронами та ракетами. Так, вдень 24 червня росіяни атакували ракетами Дніпропетровську область. Як розповідав міський голова Борис Філатов, за збитками це був один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар, 25 червня було оголошено днем жалоби в Дніпропетровській області.