У Дніпрі банда захопила та "обнесла" аптеку на понад 2 млн гривень

У Дніпрі місцеві мешканці силою захопили та обікрали аптеку. Правоохоронці встановили, що загальні збитки сягнули більш як 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра трьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом протидії законній господарській діяльності, що спричинила значну шкоду, за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, учасники групи захопили приміщення аптеки у Дніпрі, заблокувавши вхід для власниці та персоналу. Вони залякували працівників і перешкоджали спробам винести товар, обладнання та документи. Після цього фігуранти зайняли приміщення і вивезли все майно, завдавши аптеці збитків на суму понад 2 мільйонів гривень.

Фото: в Дніпрі захопили аптеку (dnipr.gp.gov.ua)

В ході проведення 17 санкціонованих обшуків були вилучені

документація,

грошові кошти,

зброя,

боєприпаси,

автомобілі.

Прокурор подав клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 млн гривень.