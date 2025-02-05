ua en ru
Ср, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Дніпрі банда захопила та "обнесла" аптеку на понад 2 млн гривень

Дніпро, Середа 05 лютого 2025 17:59
UA EN RU
У Дніпрі банда захопила та "обнесла" аптеку на понад 2 млн гривень Фото: у Дніпрі банда обікрала аптеку на понад 2 млн гривень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Дніпрі місцеві мешканці силою захопили та обікрали аптеку. Правоохоронці встановили, що загальні збитки сягнули більш як 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра трьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом протидії законній господарській діяльності, що спричинила значну шкоду, за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, учасники групи захопили приміщення аптеки у Дніпрі, заблокувавши вхід для власниці та персоналу. Вони залякували працівників і перешкоджали спробам винести товар, обладнання та документи. Після цього фігуранти зайняли приміщення і вивезли все майно, завдавши аптеці збитків на суму понад 2 мільйонів гривень.

Фото: в Дніпрі захопили аптеку (dnipr.gp.gov.ua)
В ході проведення 17 санкціонованих обшуків були вилучені
  • документація,
  • грошові кошти,
  • зброя,
  • боєприпаси,
  • автомобілі.

Прокурор подав клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 млн гривень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що дружину Кузьми Скрябіна "кинули" на гроші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область аптеки
NEWS
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
DAILY
Тривога в Брюсселі. Чому Європа боїться таємної угоди Трампа і Путіна щодо України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Тривога в Брюсселі. Чому Європа боїться таємної угоди Трампа і Путіна щодо України