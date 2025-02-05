В Днепре банда захватила и "обнесла" аптеку на более чем 2 млн гривен
В Днепре местные жители силой захватили и обокрали аптеку. Правоохранители установили, что общие убытки составили более 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.
Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра трем местным жителям сообщено о подозрении по факту противодействия законной хозяйственной деятельности, повлекшей значительный ущерб, по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, участники группы захватили помещение аптеки в Днепре, заблокировав вход для владелицы и персонала. Они запугивали работников и препятствовали попыткам вынести товар, оборудование и документы. После этого фигуранты заняли помещение и вывезли все имущество, нанеся аптеке ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
В ходе проведения 17 санкционированных обысков были изъяты
- документация,
- денежные средства,
- оружие,
- боеприпасы,
- автомобили.
Прокурор подал ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,2 млн гривен.
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