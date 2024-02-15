До Дніпра приїхали чеські урядовці обговорити бізнес-проекти та допомогу медицині

Як йдеться в повідомленні, Чехія є надійним партнером України, а зокрема й Дніпра, адже ця держава взяла патронат над містом і областю. За майже два роки великої війни чеські представники майже десяток разів відвідували Дніпро.

Мер Борис Філатов назвав це знаковою подією, адже попри постійні російські обстріли міста, сюди все одно приїздять іноземні делегації.

"Мене не полишає відчуття ірраціональності того, що відбувається в нашій країні та нашому місті. Лише вчора ми провели безкінечну добу, долаючи наслідки чергової російської атаки, коли десятки тисяч людей опинилися без води та світла. А сьогодні ми зустрічаємося з великою чеською делегацією та проводимо великий бізнес-форум. Вчора ми евакуювали пацієнтів зі знеструмленої лікарні, а сьогодні - будуємо нові бізнесові звʼязки", - заяви він.

Філатов також підкреслив, що Дніпро вітає послідовний підхід до роботи чеських партнерів та готовий і надалі робити все необхідне, аби ця співпраця приносила користь людям.

"Кожного разу, коли я тут, відчуваю, що зустрічаюся з людьми зі сталі. Із суперменами, як той, що зображений на одному з муралів на будинку у Дніпрі", - сказав Томаш Копечний.

Він додав, що у Чехії зараз є чітке розуміння, що росія зазіхає не лише на Україну, а й на їхню державу: "Тому ми знаходимося тут - щоб надавати і військову допомогу, і гуманітарну підтримку звичайним людям. Хочу запевнити, що ми залишатимемося на боці вашої країни, пліч-о-пліч з вами".

Загалом чеські представники у Дніпрі долучилися до другого Українсько-Чеського бізнес-форуму, що зібрав майже три десятки представників компаній з Чехії та близько сотні підприємців міста та області.

Делегати також відвідали міську 16-ту лікарню, куди передали два комплекти окулярів VR для реабілітації. Побували і в 4-й міській лікарні, а ще — поспілкувалися з фахівцями мерії щодо транспорту та його інфраструктури, а також поводження з твердими побутовими відходами.