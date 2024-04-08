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До Дніпра прибула партія автобусів з Мілана

Понеділок 08 квітня 2024 11:24
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До Дніпра прибула партія автобусів з Мілана Фото: до Дніпра прибула партія автобусів з Мілана (прес-служба міськрвади)
Автор: Олександр Мороз

Після укладених мерами Борисом Філатовим та Джузеппе Салою домовленостей про співпрацю, Дніпро отримав першу партію автобусів від Мілана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

Як йдеться в повідомленні, далі цим громадським транспортом місто забезпечить місцеве самоврядування по всій країні - там, де це найбільш необхідно людям.

"Дуже потужна допомога від наших італійських друзів. Автобуси в гарному стані. До Дніпра з Італії вони приїхали своїм ходом. Наші спеціалісти оглянули їх. Зараз ми завершуємо оформлення документальне і використовуватимемо їх у напрямах для міського господарства", - зазначив Борис Філатов.

Решта з майже 40 автобусів, які Мілан надає Дніпру як хабу міжнародної допомоги, будуть відправлені до близько десятка українських громад у Волинській, Одеській, Харківській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Херсонській та Хмельницькій областях. Дніпро також консультує їх щодо оформлення необхідних документів для отримання громадського транспорту.

До Дніпра прибула партія автобусів з Мілана

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Дніпро Мілан
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