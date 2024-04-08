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В Днепр прибыла партия автобусов из Милана

Понедельник 08 апреля 2024 11:24
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В Днепр прибыла партия автобусов из Милана Фото: в Днепр прибыла партия автобусов из Милана (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

После заключенных мэрами Борисом Филатовым и Джузеппе Саллой договоренностей о сотрудничестве, Днепр получил первую партию автобусов от Милана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

Как говорится в сообщении, дальше этим общественным транспортом город обеспечит местное самоуправление по всей стране - там, где это наиболее необходимо людям.

"Очень мощная помощь от наших итальянских друзей. Автобусы в хорошем состоянии. В Днепр из Италии они приехали своим ходом. Наши специалисты осмотрели их. Сейчас мы завершаем документальное оформление и будем использовать их в направлениях для городского хозяйства", - отметил Борис Филатов.

Остальные почти 40 автобусов, которые Милан предоставляет Днепру как хабу международной помощи, будут отправлены около десятка украинских общин в Волынской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Херсонской и Хмельницкой областях. Днепр также консультирует об оформлении необходимых документов для получения общественного транспорта.

В Днепр прибыла партия автобусов из Милана

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Днепр Милан
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