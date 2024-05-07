ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Дніпра прибула чергова спецтехніка від Японії, великі поставки якої анонсував Філатов

Вівторок 07 травня 2024 21:54
UA EN RU
До Дніпра прибула чергова спецтехніка від Японії, великі поставки якої анонсував Філатов Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро продовжує отримувати техніку від Японії. Після нещодавнього візиту мера Бориса Філатова до Японії стало відомо, що протягом цього та наступного років Дніпро отримає понад пів сотні потужних генераторів та 40 одиниць різної спецтехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

Нині до міста вже прибули перші три фронтальні навантажувачі Komatsu.

"Дніпро дуже плідно працює з урядом Японії стосовно отримання важкої комунальної техніки, яку ми використовуємо у всіх напрямках нашого міського господарства. Техніка дуже потужна та сучасна. Як кажуть наші фахівці, у цьому класі, якщо порівнювати з автівками, це — Mercedes. Ми і далі отримуватимемо техніку, яка допомагатиме місту утримати оборону та тримати в гідних умовах наше комунальне господарство", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував уряду та народу Японії за системну допомогу місту та всій країні у тяжкий час повномасштабної війни.

До Дніпра прибула чергова спецтехніка від Японії, великі поставки якої анонсував Філатов

Загалом, техніка, яку безоплатно надає Японія, зможе також допомогти з подоланням наслідків російських обстрілів, розборами завалів і утилізацією уламків.

Також під час офіційного візиту Філатова до Осаки було підписано угоду про сприяння цього потужного японського мегаполіса повоєнному відновленню Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Японія
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду