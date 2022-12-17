До Дніпра надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

Набори було розподілено серед найбільш нужденних категорій внутрішньо переміщених осіб, що звернулися по допомогу.

До кожного з пакунків увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд вже передав до Дніпропетровської області понад 52 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.