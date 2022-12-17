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До Дніпра надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

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Субота 17 грудня 2022 13:51
До Дніпра надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова Фото: до Дніпра надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав до Дніпропетровської області черговий вантаж із гуманітарною допомогою. Майже 2 тисячі продовольчих наборів надійшли до Дніпра, де нині мешкає найбільша кількість переселенців серед усіх населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Набори було розподілено серед найбільш нужденних категорій внутрішньо переміщених осіб, що звернулися по допомогу.

До кожного з пакунків увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд вже передав до Дніпропетровської області понад 52 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Дніпро Гуманітарна допомога
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