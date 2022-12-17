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В Днепр поступила очередная партия гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

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Суббота 17 декабря 2022 13:51
В Днепр поступила очередная партия гуманитарной помощи от Фонда Ахметова Фото: в Днепр поступила очередная партия гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал в Днепропетровскую область очередной груз с гуманитарной помощью. Почти 2 тысячи продовольственных наборов поступило в Днепр, где сейчас проживает наибольшее количество переселенцев среди всех населенных пунктов области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Наборы были распределены среди наиболее нуждающихся категорий обратившихся за помощью внутренне перемещенных лиц.

В каждый из пакетов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал в Днепропетровскую область более 52 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Днепр Гуманитарная помощь
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