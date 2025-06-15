Вже не дні: операція Ізраїлю проти Ірану триватиме кілька тижнів, - CNN

За словами ізраїльського чиновника, адміністрація президента США Дональда Трампа не критикувала тижневих термінів операції в приватних обговореннях.

Чиновник Білого дому розповів, що адміністрація знала і неявно підтримувала плани Ізраїлю. На запитання про те, як довго може тривати конфлікт, джерело відповіло, що це залежить від реакції Ірану.

"Адміністрація Трампа твердо переконана, що цю проблему можна розв'язати, продовживши переговори зі США", - заявив чиновник, додавши, що США не збираються наказувати Ізраїлю робити будь-що, крім самооборони.

Зазначимо, вчора в коментарі Fox News, представник розвідки Ізраїлю заявляв, що основна частина конфлікту з Іраном може бути завершена в лічені дні.

"Я думаю, ми зможемо закінчити це за лічені дні... Добре, що США на нашому боці... Те, як США підтримують нас, безпрецедентно. Ми це відчуваємо", - сказав він