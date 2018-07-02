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Интервью

В Днепровском районе Киева реконструируют физкультурно-оздоровительный комплекс для 117 учащихся

НовостиОбщество    02.07.2018 - 17:40
Фото: КГГА (РБК-Украина)
Фото: КГГА (РБК-Украина)

Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы

Для надлежащих условий проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований в 2018 и 2019 годах реконструируют физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Радужной, 33-А в Днепровском районе Киева. Соответствующим распоряжением КГГА заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Спортивный комплекс", сообщает пресс-служба.

Разработать проектную документацию, провести экспертизу и утвердить ее должны уже в этом году. Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы. Заказчик работ несет ответственность за выполнение работ в установленные сроки согласно утвержденному графику, рациональное и целевое использование бюджетных средств. После реконструкции и принятия объекта в эксплуатацию имущество в установленном порядке будет причислено к коммунальной собственности города.

Нежилое здание физкультурно-оздоровительного комплекса на вул. Радужной, 33-А закреплено на праве постоянного пользования за Комплексной детско-юношеской спортивной школой "Ринг". По состоянию на сейчас физкультурно-оздоровительный комплекс находится в аварийном состоянии, не эксплуатируется более 10 лет и нуждается в немедленной реконструкции.

На территории комплекса предусмотрены зал с рингом для тренировок, зал с рингом для соревнований, универсальный спортивный зал с игровых видов спорта и единоборств, тренажерный зал, зал фитнеса. Кроме того, возле здания комплекса обустроят спортивную площадку. После обновления там смогут одновременно заниматься 117 учеников. В частности, такими видами спорта как: баскетбол, футбол, кикбоксинг, бокс, хортинг, борьба вольная и греко-римская тому подобное.

Напомним, во время Международного форума муниципалитетов, дружественных к детям и молодежи, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что в столице уделяется большое внимание спортивному развитию детей. В частности, в городе функционирует множество секций и кружков, где дети могут развиваться и оздоравливаться.

"Мы делаем все возможное, чтобы инвестировать в самое важное, что у нас есть - в наших детей. И уделяем этому большое внимание", – подчеркнул Кличко.

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Теги публикации: КГГА, спорт, Киев, реконструкция, Виталий Кличко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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