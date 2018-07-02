У Дніпровському районі Києва реконструюють фізкультурно-оздоровчий комплекс для 117 учнів

Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки

Для належних умов проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у 2018 та 2019 роках реконструюють фізкультурно-оздоровчий комплекс на вулиці Райдужній, 33-А у Дніпровському районі Києва. Відповідним розпорядженням КМДА замовником робіт визначено комунальне підприємство "Спортивний комплекс", повідомляє прес-служба.

Розробити проектну документацію, провести експертизу та затвердити її мають уже цього року. Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. Замовник робіт несе відповідальність за виконання робіт у встановлені терміни згідно із затвердженим графіком, раціональне і цільове використання бюджетних коштів. Після реконструкції та прийняття обʼєкту в експлуатацію майно в установленому порядку буде зараховано до комунальної власності міста.

Нежилий будинок фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А закріплено на праві постійного користування за Комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою "Ринг". Станом на зараз фізкультурно-оздоровчий комплекс перебуває в аварійному стані, не експлуатується більше 10 років та потребує негайної реконструкції.

На території комплексу передбачені зал із рингом для тренувань, зал із рингом для змагань, універсальний спортивний зал із ігрових видів спорту та єдиноборств, тренажерний зал, зал фітнесу. Крім того, біля споруди комплексу облаштують спортивний майданчик. Після оновлення там зможуть одночасно займатися 117 учнів. Зокрема, такими видами спорту як: баскетбол, футбол, кікбоксинг, бокс, хортінг, боротьба вільна та греко-римська тощо.

Нагадаємо, під час Міжнародного форуму муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді, мер Києва Віталій Кличко наголосив, що в столиці приділяється значна увага спортивному розвитку дітей. Зокрема в місті функціонує безліч секцій та гуртків, де діти можуть розвиватися та оздоровлюватися.

"Ми робимо все можливе, щоб інвестувати у найважливіше, що у нас є, - в наших дітей. І приділяємо цьому велику увагу", – підкреслив Кличко.