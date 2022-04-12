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Днепровский терцентр получил первые наборы гуманитарной помощи в рамках благотворительного проекта

Фото: Днепровский терцентр получил первые наборы гуманитарной помощи в рамках благотворительного проекта (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Днепровский городской территориальный центр получил первые 157 наборов в рамках благотворительного проекта "Это вам от всей души". который запустила сеть супермаркетов VARUS.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на первого заместителя руководителя днепровского городского территориального центра Ольгу Мешко.

"Хорошая инициатива от сети супермаркетов VARUS помогать подопечным терцентра, которых на учете у нас около 10 000 человек, из них более 5 000 - нуждаются в уходе дома, в том числе и те немобильные люди, которые вообще не выходят за пределы своего жилья. Продуктовые наборы являются хорошей поддержкой и заботой о таких людях. У них будут запасы продовольствия, вкусностей. В течение недели наши социальные работники разнесут первые полученные наборы нашим подопечным. Надеемся, такой замечательный проект продлится до тех пор, пока в стране не закончится война", - сказала Ольга Мешко.

В то же время директор по цифровой коммерции супермаркетов VARUS Олег Спирин напомнил, что приобщится к благотворительному проекту может каждый желающий.

"Нужно приобрести онлайн на сайте https://go.varus.ua/dobro/ продуктовую корзину на сумму 250 грн или 500 грн. В этих корзинах собраны все необходимые продукты - и крупы, макароны, чай, подсолнечное масло, средства гигиены и другие необходимые товары. Сегодня в терцентре выгрузили первые 157 наборов, которые оплатили люди. Сегодня такие времена, что все должны объединяться и помогать друг другу, а особенно тем, кто в этом больше всего нуждается. Планируем масштабировать проект и привлекать и другие города", - добавил он.

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ДнепрГуманитарная помощь