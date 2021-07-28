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Днепровский горсовет принял программу занятости населения на следующие 5 лет

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Днепр, Среда 28 июля 2021 17:11
Днепровский горсовет принял программу занятости населения на следующие 5 лет Фото: Днепровский городской совет (gorod.dp.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Развитие инклюзивного рынка труда и увеличение рабочих мест. Депутаты Днепровского городского совета проголосовали за программу занятости населения на следующие 5 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение инспекции по труду и занятости населения Днепровской городского совета.

Такая программа - первая в Украине. Уже в следующем году предусмотрено финансирование в 7 млн ​​грн (в расчете на тыс безработных) - то есть 7 тыс грн на 1 человека с учетом налогов.

Особенности программы: помощь в занятости гражданам, нуждающимся в соцзащите, развитии инклюзивного рынка труда. Также будут созданы новые рабочие места, в том числе благодаря развитию малого предпринимательства. Безработные будут учиться в соответствии с потребностями работодателя. Такое обучение - профессиональное.

В принятой программе предусмотрено и соблюдение гендерного равенства в сфере труда. Работодателей будут поощрять: компенсировать фактические расходы по уплате единого взноса на обязательное государственное социальное страхование, если те будут создавать новые рабочие места (в том числе для трудоустройства граждан, недостаточно конкурентоспособны на рынке труда).

"Меры, предусмотренные программой, будут реализовываться центром занятости, Фондом социальной защиты инвалидов и инспекцией по труду и занятости населения Днепровского горсовета, а также коммунальными предприятиями горсовета", - отметила начальница инспекции по труду и занятости населения Татьяна Янушкевич.

Она также добавила, что на сайте Днепровского городского совета есть перечень всех вакансий, которые есть в городе, где гарантируют полную социальную защиту и официальное трудоустройство.

Как сообщалось, Кабмин усилил борьбу с теневой экономикой. С 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

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