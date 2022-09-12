UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области жертвами обстрела стали два человека, еще один ранен

Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях обстрелов Днепропетровской области (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

В результате вражеских обстрелов в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что в Великомихайловской громаде Синельниковского района погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также был "прилет" в Зайцевской громаде. Данные о масштабах разрушений выясняются.

Спасатели сообщают, что ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых громадах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также за сутки 7 ракет над Днепропетровской областью сбили подразделения Воздушного командования "Восток".

В результате ракетного удара по центру Днепра минувшей ночью повреждены 33 частных дома и многоэтажек

Напомним, в результате ракетной атаки оккупантов по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область